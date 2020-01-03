معرض الحميدي “التعليم بين الحاضر والماضي ” يجذب زوار طريق الفن بالمخواة

صحيفة الخليج الإلكترونية

بحضور سعادة وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية الأستاذ أحمد السياري دشَّن الأستاذ جارالله علي الحميدي معرضه التعليمي ” التعليم بين الحاضر والماضي” وذلك ضمن فعاليات أفتتاح طريق الفن المقام بمحافظة المخواة والذي تنظمه الغرفة التجارية بالمخواة بالتعاون مع بلدية محافظة المخواة وإدارة التعليم .

و يحتوي معرض الحميدي على العديد من الكتب والأدوات المدرسية القديمة وتخلَّل المعرض عرض مسرحي لتعليم قديماً والتعليم في الحاضر ومراحل تطوره إلى عصرنا الزاهر والذي يحظى فيه التعليم باهْتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله .

ونال المعرض إعجاب الزوار والحاضرين .

هذا وقدم الحميدي شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه وتشجيعه لشباب المنطقة لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات .

وكذلك قدم شكره لسعادة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الأستاذ احمد السياري على تشجيعه ورعايته ، ولسعادة أمين منطقة الباحة د.علي السواط

ولسعادة اللواء وليد الحربي مدير شرطة الباحة .

ولسعادة محافظ محافظة المخواة الأستاذ نايف بن محمد الهزاني ووكيله ولمدير عام هيئة السياحة بالباحة و لسعادة مدير التعليم بمحافظة المخواة الأستاذ علي الجالوق ولرئيس بلدية المخواة و رئيس أدارة الغرفة التجارية بالمخواة الأستاذ ماشي العمري على دعمهم وتشريفهم معرضه .

وقدم الحميدي شكره وتقديره لصحيفة الخليج الإلكترونية ومالكها الأستاذ محمد الطيار ورئيس التحرير على وقوفها معه في إبراز متحفه التعليمي .