تسليم 3 ملايين مقرر بتعليم عسير

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ابها
أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، توزيع قرابة ثلاثة ملايين مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1300 مدرسة للبنين والبنات ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية .
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن عملية التوزيع تمت وفق خطة زمنية متكاملة تضمنت تسليم كل مدرسة لمخصصها من المقررات ، بشراكة فاعلة وتعاون مثمر من قادة وقائدات المدارس ، في خطوة تهدف إلى توفير احتياج المدارس من المقررات ، وبما يضمن بدء الدراسة بدون عوائق .
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