تسليم 3 ملايين مقرر بتعليم عسير

ابها

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، توزيع قرابة ثلاثة ملايين مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1300 مدرسة للبنين والبنات ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن عملية التوزيع تمت وفق خطة زمنية متكاملة تضمنت تسليم كل مدرسة لمخصصها من المقررات ، بشراكة فاعلة وتعاون مثمر من قادة وقائدات المدارس ، في خطوة تهدف إلى توفير احتياج المدارس من المقررات ، وبما يضمن بدء الدراسة بدون عوائق .