دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بالفيديو.. لحظة استهداف قاسم سليماني والمهندس في عملية «البرق الأزق»

وثّق مقطع فيديو، لحظة استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، قرب مطار ‫بغداد، وكيف أن إحدى الغارات استهدفت سيارة كانا يستقلّانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتل معظم الركاب، في العملية التي أطلقت عليها القوات الأمريكية «البرق الأزرق».

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أن الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في «عمل دفاعي»، وجاء في بيان البنتاجون: «بتوجيه من الرئيس، نفّذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًّا حاسمًا لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني».

مقتل الجنرال قاسم سليماني وقيادي كبير بالحشد الشعبي في هجوم أميركي ببغداد

من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: اندلاع حريق جديد في مصنع للبطاريات في نيودلهي انهار مصنع في نيودلهي الخميس على إطفائيين كانوا يحاولون السيطرة على ثالث حريق كبير يضرب العاصمة الهندية خلال أقل من شهر، كما أفاد مسؤولون. وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من رجال الإطفاء بجروح، فيما بقي أحدهم عالقاً لسبع ساعات في مصنع للبطاريات، بعد الاعلان عن الإنذار من الحريق، وفق متحدث باسم خدمات الطوارئ. ووضعت أجهزة الطوارئ في حالة استنفار خاصة بعد سلسلة كوارث خطيرة في الأسابيع الأخيرة. وقتل 43 شخصاً في حريق ضرب مصنعاً للحقائب في 9 كانون الأول/ديسمبر، فيما قتل 9 آخرون في حادث آخر. وتمت تعبئة أكثر من 150 إطفائياً لمكافحة حريق في مقاطعة بيراغارهي في نيودلهي بعد إعلان حالة الإنذار فجر الخميس. وأفيد عن ارتفاع ألسنة النيران إلى أكثر من عشرة أمتار. وكان الإطفائيون يحاولون السيطرة على حريق في داخل المصنع حين وقع انفجار في جزئه الخلفي الذي انهار مطلقاً أدخنة سوداء سامة. وغالباً ما تندلع حرائق في الهند، نظراً لضعف التخطيط المدني في البلاد، والتراخي في إنفاذ قواعد السلامة. Euronews (Ar)

من هو ملك "الواقيات الذكرية" الذي اكتسب شهرة واسعة في كينيا؟ أحدث رجل كيني ضجة في بلاده حتى لقب بـ "ملك الواقي الذكري" وذلك لمحاولته نشر الثقافة الجنسية وسط مجتمع يرى التحدث في هذا الموضوع أمرا محرما. ويقوم ستانلي ناغرا الذي يرتدي قبعة وبذلة عسكرية حمراء اللون مكتوب عليها "إفريقيا -ملك الواقيات" بالتجول ليلا في شوارع العاصمة نيروبي بهدف توزيع الواقيات بالمجان. ويقصد ناغرا بسيارته المحملة بعشرات العلب من الواقيات الشوارع المعروفة بانتشار الدعارة فيها أو تجارة الجنس. ويتعاون نياغرا مع منظمة كينية غير حكومية تنشط في مجال البحث وتوفير الدعم للمصابين بفيروس الإيدز وتحمل اسم "ليفربول التطوعية للاستشارة والتحاليل". وتوفر المنظمة لنياغرا الواقيات الذكرية التي يوزعها على الأشخاص الذين يلتقي بهم في الشارع خاصة من فئة الشباب، كما يقدم نصائح وتوجيهات تعنى بالثقافة الجنسية السليمة ودون مخاطر. وتعد كينيا من بين الدول التي تشهد انتشارا واسعا لمرض الإيدز الذي ينتقل في كثير من الأحيان عبر العلاقات الجنسية. ووفقا لبحث قامت به جمعية فيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز "أفرت"، فإنه يوجد في كينيا 1.6 مليون شخص مصاب بالفيروس. أكثر من نصف الإصابات ضحاياها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا. ويقول نياغرا الذي تطوع بهدف زرع ثقافة الممارسة السليمة للجنس دون مخاطر "نشعر أن من المهم للغاية منح الناس خيارًا، إذ يعتبر الواقي الذكري أحد الخيارات الأولى المتاحة لتجنب الإصابة بالمرض". وأضاف "عندما نتكلم عن الإيدز يجب التكلم عن الجنس لأن أغلب المصابين به أنتقل إليهم عن طريق ممارسة الجنس مع شخص مصاب، لكن التحدث عن الجنس هو أحد الأمور المسكوت عنها في إفريقيا، ورأيت أن أتبنى طريقة أقدم بها المساعدة للأشخاص الذين لا يستطيعون التكلم في الموضوع". وينتشر مرض نقص المناعة المكتسبة بشكل كبير في الجزء الجنوبي من القارة السمراء حيث يصاب ما لا يقل عن 10 في المائة من سكانها بالمرض على غرار دول مثل بوتسوانا وملاوي وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي. Euronews (Ar)

لبنان ينفي لقاء عون بغصن بعد وصوله إلى بيروت نفى مصدر في القصر الرئاسي الخميس أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد التقى رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت إثر فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية. ووصل غصن الإثنين إلى بيروت، على متن طائرة تركية خاصة، مستخدماً جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء أنه دخل البلاد "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته. وتعليقاً على تقارير عن لقاء جمع عون بغصن، قال مصدر رئاسي لبناني لفرانس برس الخميس إن "غصن لم يلتق رئيس الجمهورية". ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضا على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدثّ "بحرية" إلى وسائل الاعلام، بدءاً من الأسبوع المقبل. وقال غصن ، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، في بيان نقله المتحدثون باسمه في طوكيو الثلاثاء "أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب". وأضاف "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل". وقال أحد محامي غصن في لبنان لفرانس برس إن قطب صناعة السيارات سيعقد مؤتمره الصحافي "في الأسبوع المقبل، إلا أن الموعد النهائي لم يُحدّد بعد". وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أفادت في بيان حول غصن الثلاثاء بأن "ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به". وكان غصن قيد الإقامة الجبرية منذ نيسان/أبريل الماضي، بعد توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوماً، على مرحلتين، قبل أن يتمّ اطلاق سراحه بكفالة. ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إليه تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وكان يسمح لغصن بالتنقل داخل اليابان، لكن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة. ومنذ اعتقاله، ندد محامو غصن وعائلته مراراً بظروف احتجازه وبالطريقة التي يتعامل بها القضاء الياباني مع ملفه. ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال نيسان كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO مقتل الجنرال قاسم سليماني وقيادي كبير بالحشد الشعبي في هجوم أميركي ببغداد Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال التلفزيون الإيراني، إن مروحيات أمريكية شنّت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، حيث استهدفت إحدى الغارات سيارة كانا يستقلّانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتلهما وآخرين، أكد الحرس الثوري الإيراني، رسميًّا، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في بغداد، في الهجوم الذي وقع في وقت سابق بالقرب من مطار بغداد الدولي.

بعد مقتله.. من هو قاسم سليماني

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