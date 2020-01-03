دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أوبو تطلق هاتفي Reno 3 وReno 3 Pro بتقنية 5G

أطلقت شركة أوبو الصينية هاتفين جديدين يحملان اسم Reno 3 وReno 3 Pro؛ حيث دعمتهما بتقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات.

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شركة أوبو، أشارت إلى أن هاتف Reno 3 Pro، يأتي بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة، ودقة وضوح FHD+، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4025 ميلي أمبير ساعة، مع وجود مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي للجهاز، الذي يعتمد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 10.

أوبو زودت هاتفها Reno 3 Pro بمعالج Snapdragon 765G بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 12 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل في ثقب على الجانب الأمامي للجهاز.

وأوضحت شركة أوبو أن هاتف أوبو Reno 3 يأتي بشاشة قياس 6.44 بوصة وبدقة FHD+، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 64 ميغابكسل، ويعمل مستشعر الزاوية الواسعة بدقة 8 ميغابكسل.

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وزودت أوبو هاتفها Reno 3 باثنين من الكاميرات الأخرى بدقة 2 ميغابكسل، بالإضافة إلى بطارية سعة 4025 ميلي أمبير ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع 30 واط كما تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 غيغابايت مع ذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت.المزيد:

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