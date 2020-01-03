شكرا لقرائتكم خبر عن المرجع الأعلى لشيعة العراق يدعو الجميع لضبط النفس بعد مقتل قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المرجع الدينى الأعلى فى العراق على السيستانى، لضبط النفس والتصرف بحكمة بعدما تم اغتيال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس إزاء ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة.

واستدعت إيران القائم القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية للاحتجاج على اغتيال سليمانى، حسبما جاء فى خبر عاجل بوكالة رويترز.

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وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لبحث "الهجوم" الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وذلك بعد استهدافه فى مطار بغداد الدولى، لدى وصوله إلى العراق بصحبة عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبى.

وقد أعلن التليفزيون العراقي منذ قليل، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.