شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة البرلمان العراقى غدا تحسم مسألة الوجود الأمريكى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت فضائية "الحدث" في خبر عاجل لها أن غدا ستعقد جلسة للبرلمان العراقي لحسم مسألة الوجود الأمريكي في العراق نقلا عن الوكالة الرسمية في العراق

وكانت السفارة الأمريكية فى بغداد طالبت من رعاياها اليوم الجمعة مغادرة العراق على الفور، وذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمانى، وأفادت فضائية سكاى نيوز أن الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر أمر بعودة نشاط ميليشيات "جيش المهدي" بعد الضربة الأمريكية.

وأدان رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى بأقصى درجات الإدانة والاستنكار إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال أبى مهدى المهندس وقاسم سليمانى وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى.

وأكد عبد المهدى، فى بيان صحفى، أن اغتيال قائد عسكرى عراقى يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا، وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم.

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واتهم عبد المهدى الإدارة الأمريكية بخرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.

ووجه عبد المهدى إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقى استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور من اجل تنظيم الموقف الرسمى العراقى واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.