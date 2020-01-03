شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعزى السودان فى ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية بدارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، فى ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية فى ولاية دارفور.

وقال الملك - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة: "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية فى ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين وللشعب السودانى باسم شعب وحكومة المملكة أحر التعازى وأصدق المواساة، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب السودان من كل سوء ومكروه".

كما بعث ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء مماثلة، أعرب فيها عن بالغ التعازى وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين.