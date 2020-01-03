شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: قتل أمريكا لقاسم سليمانى سيزيد التوتر فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الجمعة إن قتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى فى ضربة جوية أمريكية سيزيد التوتر فى الشرق الأوسط.

وقتلت الولايات المتحدة سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكرى الإيرانى فى الشرق الأوسط، فى ضربة جوية اليوم الجمعة فى بغداد.

استدعت إيران القائم القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية للاحتجاج على اغتيال سليمانى، حسبما جاء فى خبر عاجل بوكالة رويترز.

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وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لبحث "الهجوم" الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وذلك بعد استهدافه فى مطار بغداد الدولى، لدى وصوله إلى العراق بصحبة عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبى.

وكان قد أعلن التليفزيون العراقي منذ قليل، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.