شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدين مقتل قاسم سليمانى فى غارة أمريكية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء العربية السورية "سانان" عن مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات العدوان الإجرامى الأمريكى الغادر الذى أدى إلى مقتل اللواء قاسم سليمانى قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى وأبو مهدى المهندس نائب رئيس الحشد الشعبى العراقى وعدد من كوادر الحشد والذى يشكل تصعيدا خطيرا للأوضاع فى المنطقة.

وقال المصدر إن هذا العدوان الغادر الذى يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية يؤكد مجددا مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن حالة عدم الاستقرار التى يشهدها العراق الشقيق وذلك فى سياق سياساتها الرامية إلى خلق التوترات وتأجيج الصراعات فى دول المنطقة بهدف الهيمنة عليها وتمكين الكيان الصهيونى الغاصب من بسط سيطرته على المنطقة.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لبحث "الهجوم" الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وذلك بعد استهدافه فى مطار بغداد الدولى، لدى وصوله إلى العراق بصحبة عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبى.

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وكان قد أعلن التليفزيون العراقي منذ قليل، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.