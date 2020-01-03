شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو وصور لمكان القصف الأمريكى لسيارة تقل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، الرجل الثانى بمليشيا الحشد أبو مهدى المهندس قرب مطار بغداد.

بدأت العملية الأمريكية، فجر الجمعة، باستخدام طائرات مستهدفة عدداً من قيادات وأعضاء فى الحشد الشعبى، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقى، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثورى فى مطار بغداد الدولى، ثم استهدفت الضربات الأمريكية المكان بقصف صاروخى، تسبب بمقتل سليمانى ومسؤول مديرية العلاقات فى الحشد محمد الجابرى، ومسؤول الآليات حيدر على، وغيرهم.

وتأتى أحداث مطار بغداد الدولى بعد يومين على اعتداء ميليشيات الحشد الشعبى على السفارة الأميركية فى بغداد، عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراق.

وكان التلفزيون العراقى الرسمى، أول من أعلن صباح الجمعة، مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدى المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليمانى فى قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وكان الحرس الثورى الإيرانى، قد أعلن فى بيان، اليوم، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

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من جانب آخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة، إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.





جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.





وأفادت وسائل إعلام أمريكية، ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التى استهدفت سليمانى وقعت قرب منطقة الشحن فى مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التى أقلته من لبنان.







