مقتل صهري قاسم سليماني وعماد مغنية بالغارة الأمريكية في بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بمقتل صهري كل من قاسم سليماني وعماد مغنية، في الغارة الأمريكية التي استهدفت رتلا للحشد الشعبي على طريق مطار بغداد الدولي.
وقال مصدر في الشرطة، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن "القصف الجوي الأمريكي أدى إلى مقتل صهري سليماني ومغنية".
وأضاف أن عدد القتلى جراء الغارة ارتفع إلى 10.
وعماد مغنية، قائد كبير في "حزب الله" اللبناني، قتل إثر غارة جوية إسرائيلية في الأراضي السورية عام 2008.
وفجر الجمعة، أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، مقتل كل من سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية)، في قصف صاروخي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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