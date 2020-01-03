"حماس": اغتيال قاسم سليماني عربدة أمريكية

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل بقصف أمريكي استهدفه في بغداد.
وقالت الحركة في بيان، وصل الخليج 365 نسخة منه: "تنعى الحركة القائد سليماني، وشهداء الغارة الأمريكية هذا اليوم، فإنها تتقدم بالتعزية للشعب العراقي الشقيق، باستشهاد عدد من أبنائه جراء الغارة الأمريكية الغادرة".
وأضافت: "نتقدم بخالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء سليماني، أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، والذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".
وتابعت الحركة "ندين هذه العربدة والجرائم الأمريكية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة، خدمة للعدو الصهيوني المجرم".
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة "تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات، دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".
وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.
مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بقصف قرب مطار بغداد
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