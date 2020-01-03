السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملى تأشيرات الشنجن وإنجلترا وأمريكا

الرياض/الخليج 365



أعلنت السعودية، الخميس، أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوربية (الشينغن) الدخول للمملكة بعد الحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط.

جاء ذلك بحسب مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، في بيان.

وأفاد المصدر أن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية.

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واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنغن، قبل دخوله إلى المملكة.

مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني عممت على شركات النقل الجوي الوطني السماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر.

وكانت السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، من بينها 38 دولة أوروبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.