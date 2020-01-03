مسؤول روسي: اغتيال سليماني ينذر بحرب أمريكية شيعية في العراق

موسكو/الخليج 365
وصف قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، بأنه "نذير حربٍ شيعية أمريكية في العراق".
وفي تصريحات لوسائل الإعلام الروسية، اعتبر كوساتشوف اغتيال سليماني بأنه "انتقام للاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد" من قبل الحشد الشعبي في الأيام القليلة الماضية.
وقال كوساتشوف : "مع الأسف الرد بالمثل لن يتأخر. إنّ اندلاع الحروب سهل ولكن إنهاءها صعب جدا".
وأوضح أنّ الخبر كان وقعه ثقيلا على الشيعة المتطرفين في العراق وأنّ هذه العملية تنذر بحرب شيعية أمريكية في بغداد.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني، في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.
واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وتهدف الضربة الامريكية لردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.
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