مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن التلفزيون العراقي الرسمي فجر اليوم عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأكد التلفزيون العراقي هلاك قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما. من جهتهم أكد مسؤولون أميركيون لـ”رويترز” بأن واشنطن نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد .

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