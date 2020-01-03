على طريقته الخاصة.. ترامب يحتفل بمقتل قاسم سليماني

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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علم بلاده على صفحته الشخصية بـ«تويتر»، بعد تأكد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفت موكبه على طريق مطار بغداد الدولي صباح الجمعة، في إشارة إلى انتصار بلاده بالقضاء على أحد أبرز قيادات النظام الإيراني.

واستهدفت الغارة قاسم سليماني، الذي كان برفقة أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

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مقدم من سكاي نيوز

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ترامب: لن نسمح بوقوع عنف ضد سفارتنا في بغداد قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لن يسمح بأن يشهد العراق حادثا مشابها لمقتل السفير الأميركي في ليبيا قبل أعوام، محذرا إيران بدفع الثمن غاليا. سكاي نيوز عربية

واشنطن تتهم بغداد بعدم بذل الجهود اللازمة لـحماية مصالحها نفت الخارجية الأميركية الأنباء المتعلقة بإجلاء سفيرها وبعض موظفيها من سفارتها في بغداد مؤكدة أنهم آمنون. يأتي هذا فيما شدد المسؤولون الأمريكيون على ضرورة أن تتحمل بغداد مسؤوليتها في حماية السفارة وموظفيها. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO بغداد وواشنطن.. مسار الوجود العسكري الأميركي سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ويأتي ذلك بعد يومين من محاصرة مليشيا الحشد الشعبي مقر السفارة الأمريكية ببغداد، ومحاولة اقتحامها، فيما اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراء هذا الحادث.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020