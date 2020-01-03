الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

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حذرت الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، رعاياها من السفر إلى العراق، بسبب ما وصفته بـ«خطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح».

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى «الميليشيات الطائفية تشكل تهديدا على جميع المصالح الغربية في مختلف أنحاء العراق».

وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، تعليق خدماتها القنصلية، بسبب هجمات ميليشيات عراقية موالية لإيران على مجمع السفارة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان: «بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر».

شاهد من Euronews: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي لبنان ينفي لقاء عون بغصن بعد وصوله إلى بيروت نفى مصدر في القصر الرئاسي الخميس أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد التقى رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت إثر فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية. ووصل غصن الإثنين إلى بيروت، على متن طائرة تركية خاصة، مستخدماً جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء أنه دخل البلاد "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته. وتعليقاً على تقارير عن لقاء جمع عون بغصن، قال مصدر رئاسي لبناني لفرانس برس الخميس إن "غصن لم يلتق رئيس الجمهورية". ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضا على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدثّ "بحرية" إلى وسائل الاعلام، بدءاً من الأسبوع المقبل. وقال غصن ، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، في بيان نقله المتحدثون باسمه في طوكيو الثلاثاء "أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب". وأضاف "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل". وقال أحد محامي غصن في لبنان لفرانس برس إن قطب صناعة السيارات سيعقد مؤتمره الصحافي "في الأسبوع المقبل، إلا أن الموعد النهائي لم يُحدّد بعد". وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أفادت في بيان حول غصن الثلاثاء بأن "ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به". وكان غصن قيد الإقامة الجبرية منذ نيسان/أبريل الماضي، بعد توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوماً، على مرحلتين، قبل أن يتمّ اطلاق سراحه بكفالة. ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إليه تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وكان يسمح لغصن بالتنقل داخل اليابان، لكن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة. ومنذ اعتقاله، ندد محامو غصن وعائلته مراراً بظروف احتجازه وبالطريقة التي يتعامل بها القضاء الياباني مع ملفه. ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال نيسان كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة. Euronews (Ar)

شاهد: ولاية إلينوي الأمريكية تقنن ترويج الماريجوانا أصبح بيع القنب (الماريجوانا) لأغراض ترفيهية في ولاية إلينوي الأمريكية قانونيا، وهو ما أثار ابتهاج المتعاطين لهذه المادة المخدرة، الذين اصطفوا في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر من يوم الأربعاء أمام المستوصفات، حتى ينالوا جرعاتهم. وجرت أول عملية بيع قانونية في مستوصف في شيكاغو، حيث تجمع حوالي 500 شخص لاقتناء الماريجوانا، بعيد الساعة السادسة صباحا. وكانت ولاية إلينوي تسمح بترويج القنب لأغراض طبية، أما الآن فهي الولاية الحادية عشرة التي أصبحت تسمح فيها للمرة الأولى بترويجها لأغراض ترفيهية. ويسمح القانون للشبان الذين تبلغ أعمارهم 21 سنة فما فوق بحيازة 30 غراما من زهرة القنب، وإلى حدود 5 غرامات من مادة القنب المركزة. Euronews (Ar)

شاهد: عملية جراحية لاستئصال سرطان المعدة بنظام "5 جي" قام فريق طبي إسباني بإجراء عملية استئصال لسرطان المعدة بنظام "5جي". وأشرف الطبيب أنطونيو لاسي على العملية من مكتبه حيث أصدر التعليمات الحيوية إلى الفريق الذي أجرى المهمة بنجاح بغرفة العمليات على بعد بضعة طوابق أسفل مكتبه. وتعمل عيادة المستشفى في برشلونة على تجربة ناجحة لنظام "5 جي" الذي يسمح للجراحين بالعمل في مكانين منفصلين وفي نفس الوقت. وأكد أنطونيو لاسي، رئيس قسم الجراحة وجراحة الأمعاء والجراحة بالمستشفى أن بإمكانه القيام بكل شيء من مكتبه، مؤكدا "إذا كنت في أمريكا الجنوبية، خلال مؤتمر طبي، يمكنني الاستمرار في أن أكون جزءا من فريقي، وأعمل في المستشفى". واعتبر أنطونيو لاسي أن التطور التكنولوجي ومواكبة التقنيات والطرق الجديدة أمر في غاية الأهمية في مجال الطب مشيرا إلى أنّ الجراح يمكنه إجراء عمليات جراحية في المغرب دون مغادرة برشلونة ويمكنه نقل الأدوات من هنا وهناك، ولكن الأمر ربما يقتصر على عدد قليل من المرضى في الوقت الحالي. ونظام "5 جي" الذي يقترحه أنطونيو لاسي يشبه مكالمة هاتفية بسيطة، إذ يمكن للجراح استخدام هاتفه المحمول، ومتابعة العملية بحذافيرها. وعن طريق صندوق بسيط في وضع التشغيل، يمكن للجراحين الرئيسيين مراقبة الإجراءات والتفاعل مع الفريق الطبي وإعطاء استنتاجات دقيقة للحد من المضاعفات. إنه "سحر نظام "5 جي". النظام يتمتع بجودة كبيرة من ناحية صور الفيديو، التي تظهر بتقنية عالية تفاعل الفريق الطبي ومراحل العملية والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وهذا مؤشر واضح على أن نظام "5 جي" يساعد الخبراء الطبيين على نقل مهاراتهم وخبراتهم عبر جميع أنحاء العالم، وطالما أن التكنولوجيا جاهزة، فالأمر يعتمد الآن على تطوير الشبكة لجعل الأمر الصعبة "ممكنة". وتقوم هذه العيادة ببرشلونة بتطوير شبكة من الجراحين المتصلين بنظام "5 جي" على أمل أن تصبح الجراحة الطبية عن بعد "ممارسة شائعة" في مجال الجراحة خلال عام واحد وخاصة على مستوى المراكز الطبية الرائدة. ويعتبر القيمون على هذه التقنية وعلى رأسهم رودريغو مينشاكا، الرئيس التنفيذي لتطوير العمليات الجراحية عن بعد أن نشر الشبكة يقتصر أولا على معرفة جميع الاحتياجات وتغطيتها. وحسب الأرقام سوف تمثل نسبة التواصل عبر نظام "جي 5" 15 في المائة في مجال صناعة الهواتف عالميا بحلول 2025. لذلك فإن الطريق لتبني هذا النظام على المستوى العالمي لا تزال طويلة بعض الشيء وهي غير متاحة للكثيرين في المستقبل القريب لأن جميع الدول لا تتوفر على نظام تكنولوجي يسمح لها باعتماد نظام "5جي". Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO شاهد: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وألغت السفارة «جميع المواعيد في المستقبل»، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، بحسب البيان.

وأوضحت أن القنصلية الأمريكية العامة في أربيل شمالي البلاد، عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.

ويأتي هذا التطور في وقت ذكر الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد، الأربعاء.

وقال الجيش العراقي في بيان: «جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل».

وبدأت المظاهرات، الثلاثاء، احتجاجا على غارات جوية أمريكية استهدفت قواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله في العراق، مما أدى إلى مقتل 25، وذلك ردا على مقتل جندي أمريكي».