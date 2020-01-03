ظريف يعلق على اغتيال سليماني: تصعيد وحماقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-irna.ir ظريف مع سليماني في لقطة سابقة قبل اغتيال الأخير

وكتب ظريف على موقع "تويتر" إن اغتيال سليماني "تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة"، مضيفا: "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، فجر الجمعة، أنها اغتالت بأوامر من الرئيس دونالد ترامب شخصيا، سليماني أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.

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وقتل في القصف الذي استهدف موكب سليماني، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.

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ونفذت عملية الاغتيال عبر قصف جوي.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل سليماني، وتوعد مسؤولون في نظام الملالي الولايات المتحدة بـ"انتقام قاس".

وقال متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيفان خوسرافي، إن المجلس سيجتمع الجمعة لبحث الهجوم "الإجرامي" الذي أودى بحياة سليماني.