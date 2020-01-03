وزير الأوقاف السوداني يعتذر بعد خلطه في آيات القرآن

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
اعتذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، عن خطأ خلطه في آيات قرانية، ونسبه إحدى الآيات لسورة في القرآن الكريم غير تلك التي تعود لها.
ونشر الوزير في وقت سابق آية قرانية من خلال تغريدة له على "تويتر" مستهلا بها حديثه، وأشار إلى أنها تتبع لسورة البقرة، قبل أن يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين أوضحوا له بأن الآية التي نشرها تعود لسورة المائدة وليس البقرة.
شاهد أيضاً من رويترز: السودانيون يحيون ذكرى الانتفاضة ويطالبون بالقصاص لضحاياها
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز
أهلا بكم مع التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز وفيه بنفيكا يتوصل لاتفاق لضم فايجل لاعب وسط دورتموند ونتائج منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وأخبار أخرى.Reuters
-
بيان: الحشد الشعبي يدعو أنصاره للانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد
دعا الحشد الشعبي أنصاره المحتجين على ضربات جوية أمريكية في العراق إلى الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد فيما رشق المئات السفارة بالحجارة لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لإبعادهم.Reuters
-
عشرات الآلاف يشاركون في احتجاجات في أول أيام العام الجديد في هونج كونج
بدأ عشرات الآلاف من المحتجين مسيرة في هونج كونج في أول أيام العام الجديد مطالبين حكومة المدينة بتنازلات مع انتقال الاضطرابات المدنية التي تهيمن على هونج كونج منذ أكثر من ستة أشهر إلى العام الجديد.Reuters
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
السودانيون يحيون ذكرى الانتفاضة ويطالبون بالقصاص لضحاياها
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
شاهد أيضاً من سكاي نيوز: إنفوغرافيك.. 6 أولويات أمام الحكومة الانتقالية في السودان
وكتب مفرح معتذرا في تغريدة أخرى بعد أن أدرك الخطأ الفظيع في تغريدته التي سبقتها: "اعتذار وتصحيح: (من أَجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بِغير نفس أو فساد في الْأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ٣٢ المائدة، نعتذر عن الخطأ الكتابي غير المقصود وشكراً لكل من صححنا وراسلنا للتنبيه".
المصدر: "الراكوبة نيوز"
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف السوداني يعتذر بعد خلطه في آيات القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.