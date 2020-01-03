وزير الأوقاف السوداني يعتذر بعد خلطه في آيات القرآن

دبي - بواسطة محمد فارس © https://rakobanews.com/ وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان نصر الدين مفرحوزير الاوقاف السوداني يعتذر بعد خلطه في آيات القرآن

اعتذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، عن خطأ خلطه في آيات قرانية، ونسبه إحدى الآيات لسورة في القرآن الكريم غير تلك التي تعود لها.

ونشر الوزير في وقت سابق آية قرانية من خلال تغريدة له على "تويتر" مستهلا بها حديثه، وأشار إلى أنها تتبع لسورة البقرة، قبل أن يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين أوضحوا له بأن الآية التي نشرها تعود لسورة المائدة وليس البقرة.

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وكتب مفرح معتذرا في تغريدة أخرى بعد أن أدرك الخطأ الفظيع في تغريدته التي سبقتها: "اعتذار وتصحيح: (من أَجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بِغير نفس أو فساد في الْأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ٣٢ المائدة، نعتذر عن الخطأ الكتابي غير المقصود وشكراً لكل من صححنا وراسلنا للتنبيه".

المصدر: "الراكوبة نيوز"