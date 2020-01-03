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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هلبر.. خاصية جديدة لمواطني باكستان بتطبيق الشرطة الإلكتروني
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365
أعلنت الشرطة الباكستانية، على لسان ضابط الشرطة الإقليمي الباكستاني"سهيل حبيب تاجيك"، عن تحديثها تطبيق خدمة المواطنين والطوارئ الذي دشنته الشرطة الباكستانية مطلع عام 2019 الماضي.
وحسب ما ذكر موقع "تك جوس" المختص بأخبار التقنيات فإن تطبيق التبليغ عن الجرائم الذي دشنته الشرطة الباكستانية، يحظى الآن بزر خاص لحالات الطوارئ باسم helper، متصلا مباشرة بمراكز الشرطة الباكستانية.
وقال الموقع الباكستاني الناطق باللغة الإنجليزية إن زر المساعدة الجديد يلجأ إليه المواطنون في حال فشلهم في التواصل مع أي من الضباط الباكستانيين للتبليغ عن الجرائم عبر التطبيق الإلكتروني.
وبالضغط على زر helper يقوم التطبيق بالتوصيل بين المواطنين، وأحد الضباط ذوي الرتب المرموقة بشكل مباشر.
ونقل الموقع تصريحات لـ"سهيل حبيب تاجيك"، أكد خلالها أن أكثر من 400 شرطي باكستاني بكل مركز من مراكز الشرطة بأنحاء البلاد مستعدين للاستجابة للمواطنين عبر تطبيق الشرطة الإلكتروني على مدار الساعة.
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