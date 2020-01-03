العاهل المغربى يهنئ أوماروسيسوكو بمناسبة انتخابه رئيسا لغينيا بيساو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أومارو سيسوكو إمبالو؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا بيساو.

وأعرب الملك محمد السادس - فى البرقية - للرئيس أومارو سيسوكو إمبالو عن أحر تهانيه وأصدق تمنياته بكامل التوفيق فى مهامه السامية.

وأضاف العاهل المغربي "أغتنم هذه المناسبة ، لأعرب لكم عن مدى ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل تعزيزها والارتقاء بها لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".

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