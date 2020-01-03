عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 1500 مسلم ينظفون آثار احتفالات رأس السنة في بريطانيا

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

في مشهد يعكس الترابط المجتمعي في بريطانيا، استيقظ مسلمون من مختلف الفئات العمرية وقت الفجر في أول أيام العام الجديد لتنظيف آثار الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.



ووفقاً لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، خرج ما يزيد على 1500 مسلم بينهم أطفال من جمعية "شباب الأحمدية المسلمين" لتنظيف عدد من الشوارع في لندن وإدنبرة وجلاسكو والسال ومانشستر وكارديف، عقب احتفالات رأس السنة وجمعوا المئات من أكياس القمامة.

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وقال الإمام قمر أحمد ظفر من جمعية "شباب الأحمدية المسلمين" إنهم ينظمون هذا الحدث سنوياً عدة لغرز فكرة "تغيير أسلوب الحياة" لدى الشباب المسلمين.

وأضاف أن هؤلاء الشباب المسلمين يبدأون عامهم الجديد بصلاة يدعون فيها للعالم ولكل شخص يواجه صراعات.

وتابع: "بعد الانتهاء من الصلاة يخرج الشباب إلى الشوارع لتنظيفها ليس فقط للحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بهم بل ولتذكير المسلمين أيضاً بواجبهم تجاه البلد الذي يعيشون فيه".

وتستغل الجمعية هذا الحدث لتوعية الشباب المسلمين بالتغير المناخي والنفايات البلاستيكية التي تدمر الكوكب.