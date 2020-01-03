دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي رواد فضاء استقبلوا العام الجديد 15 مرة

ذكرت وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية روسكوسموس أن رواد الفضاء العاملين في المحطة الفضائية الدولية قد احتفلوا بالعام الجديد 15 مرة.

ووفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية، فإن رواد الفضاء في المحطة الدولية قد نفذوا 15 دورة كاملة في الأول من يناير 2020.

وأوضحت أنهم احتفلوا بالعام الجديد بتوقيت موسكو فوق المحيط المحيط الهادئ، واحتفلوا به أيضاً بتوقيت غرينتش فوق سيبيريا في منطقة بحيرة بيكال، وكذلك بتوقيت هيوستن فوق المحيط الأطلسي، وغيرهم.

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مقدم من يورونيوز

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شاهد: عملية جراحية لاستئصال سرطان المعدة بنظام "5 جي" قام فريق طبي إسباني بإجراء عملية استئصال لسرطان المعدة بنظام "5جي". وأشرف الطبيب أنطونيو لاسي على العملية من مكتبه حيث أصدر التعليمات الحيوية إلى الفريق الذي أجرى المهمة بنجاح بغرفة العمليات على بعد بضعة طوابق أسفل مكتبه. وتعمل عيادة المستشفى في برشلونة على تجربة ناجحة لنظام "5 جي" الذي يسمح للجراحين بالعمل في مكانين منفصلين وفي نفس الوقت. وأكد أنطونيو لاسي، رئيس قسم الجراحة وجراحة الأمعاء والجراحة بالمستشفى أن بإمكانه القيام بكل شيء من مكتبه، مؤكدا "إذا كنت في أمريكا الجنوبية، خلال مؤتمر طبي، يمكنني الاستمرار في أن أكون جزءا من فريقي، وأعمل في المستشفى". واعتبر أنطونيو لاسي أن التطور التكنولوجي ومواكبة التقنيات والطرق الجديدة أمر في غاية الأهمية في مجال الطب مشيرا إلى أنّ الجراح يمكنه إجراء عمليات جراحية في المغرب دون مغادرة برشلونة ويمكنه نقل الأدوات من هنا وهناك، ولكن الأمر ربما يقتصر على عدد قليل من المرضى في الوقت الحالي. ونظام "5 جي" الذي يقترحه أنطونيو لاسي يشبه مكالمة هاتفية بسيطة، إذ يمكن للجراح استخدام هاتفه المحمول، ومتابعة العملية بحذافيرها. وعن طريق صندوق بسيط في وضع التشغيل، يمكن للجراحين الرئيسيين مراقبة الإجراءات والتفاعل مع الفريق الطبي وإعطاء استنتاجات دقيقة للحد من المضاعفات. إنه "سحر نظام "5 جي". النظام يتمتع بجودة كبيرة من ناحية صور الفيديو، التي تظهر بتقنية عالية تفاعل الفريق الطبي ومراحل العملية والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وهذا مؤشر واضح على أن نظام "5 جي" يساعد الخبراء الطبيين على نقل مهاراتهم وخبراتهم عبر جميع أنحاء العالم، وطالما أن التكنولوجيا جاهزة، فالأمر يعتمد الآن على تطوير الشبكة لجعل الأمر الصعبة "ممكنة". وتقوم هذه العيادة ببرشلونة بتطوير شبكة من الجراحين المتصلين بنظام "5 جي" على أمل أن تصبح الجراحة الطبية عن بعد "ممارسة شائعة" في مجال الجراحة خلال عام واحد وخاصة على مستوى المراكز الطبية الرائدة. ويعتبر القيمون على هذه التقنية وعلى رأسهم رودريغو مينشاكا، الرئيس التنفيذي لتطوير العمليات الجراحية عن بعد أن نشر الشبكة يقتصر أولا على معرفة جميع الاحتياجات وتغطيتها. وحسب الأرقام سوف تمثل نسبة التواصل عبر نظام "جي 5" 15 في المائة في مجال صناعة الهواتف عالميا بحلول 2025. لذلك فإن الطريق لتبني هذا النظام على المستوى العالمي لا تزال طويلة بعض الشيء وهي غير متاحة للكثيرين في المستقبل القريب لأن جميع الدول لا تتوفر على نظام تكنولوجي يسمح لها باعتماد نظام "5جي". Euronews (Ar)

لبنان يعلن تسلمه "النشرة الحمراء" بشأن كارلوس غصن من الانتربول تسلّمت السلطات اللبنانية من الانتربول "النشرة الحمراء" المتعلقة برجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل الخميس، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي. وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، أنّ "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف +بالنشرة الحمراء+ من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن". وتقنيا، يخضع كارلوس غصن لـ "إشعار أحمر" يتم إصداره بناءً على طلب دولة عضو في الأنتربول، وتعد هذه النشرية طلب اعتقال شخص مطلوب في انتظار تسليمه إلى اليابان أو إلى بلد آخر. ومع ذلك، لا يجبر النشرية الحمراء على أي حال من الأحوال أي دولة على الشروع في القبض على الشخص المطلوب. فكل دولة عضو تقيم القيمة القانونية الواجب منحها لإشعار أحمر صادر من الأنتربول. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO شاهد: مركبة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تعود إلى الأرض بعد عامين في الفضاء Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأشارت التقارير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها طاقم محطة الفضاء الدولية العام الجديد أكثر من مرة، فخلال العام الماضي على سبيل المثال، قاموا بالاحتفال بهذه المناسبة 16 مرة.

جدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية تضم حالياً طاقم عمل مكون من إثنين من وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية: أليكسي أوفشينين وألكساندر سكفورتسوف، و3 من وكالة الفضاء الأمريكية: نيك هايج وأندرو مورغان وكريستينا كوخ، وفرد من وكالة الفضاء الأوروبية: لوكا بارميتانو، وذلك بحسب ما جاء في التقارير.

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