دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Genesis تكشف عن GV80 أول سيارة SUV من الشركة في #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Genesis عن أول صورة لسياراتها من فئة SUV والتي أطلقت عليها GV80، وسوف تستخدم الشركة منصة دفع خلفي للسيارة الجديدة وأنها سوف تقدم تعددية وبراعة في خط إنتاج Genesis.

سيكون لدى مشتري GV80 خيار أختيار ثلاث صفوف من المقاعد، وقالت الشركة أن صورة GV80 المعروضة الآن سيتم استكمالها ببعض التفاصيل الهندسية الأخرى في الأسابيع القادمة، يأتي التصميم الداخلي والخارجي من التصميم المبدئي الذي تم تقديمة خلال معرض نيويورك للسيارات في عام 2017 كان بمثابة تعاوناً بين فروع Genesis في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وألمانيا.

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تتميز GV80 بنمط G-Matrix الذي يظهر في تجهيزات الأضاءة في جميع أنحاء الجزء الخارجي والتي تدعي الشركة أنها تركز على جماليات المساحات المفتوحة.

المصدر

هذا الموضوع Genesis تكشف عن GV80 أول سيارة SUV من الشركة في #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.