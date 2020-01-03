شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى: قرار البرلمان التركى كان متوقعا لسيطرة الإخوان عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى العميد خالد المحجوب أن قرار البرلمان التركى "كان متوقعا لسيطرة الإخوان عليه".

وشدد المحجوب فى تصريح لبرنامج (مساء دى.إم.سى.)، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان - على "أن أهداف حكومة الإخوان فى تركيا ومحاولاتها التدخل فى الشأن الليبى أمر غير مسموح ولن نقبل به".

وأضاف أن إرادة الشعب الليبيى ستنتصر على انتهاكات أردوغان وحكومته، مبينا في الوقت ذاته أن الجيش الوطني الليبي مستعد للتعاون مع القبائل ضد أي محاولة للتدخل العسكري في البلاد.

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من دحر عناصر الميليشيات والقوات المرتزقة المدعومة من تركيا .

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