عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

أثناء القيادة جنوبًا على الطريق السريع الرئيسى إلى عاصمة نيجيريا، أبوجا، من المستحيل تفويت منزل أبوجا للطائرات، حيث ترتفع فوق المدينة على تلال عشبية، فيلا ضخمة لإحدى العائلات، وهى الفيلا التى تقع على بعد ميل واحد من الطريق.



وتقول تقارير إعلامية، إن ليزا سعيد، مهاجرة لبنانية إلى نيجيريا، كانت تحب السفر دائمًا هى وزوجها الذى يعمل مقاولًا ويدعى جمال، لكن بعد زواجهما فى الثمانينات كانا يعيشان فى نيجيريا، وبسبب حب السيدة اللبنانية للسفر، فقد وعدها زوجها بأن يبنى لها منزلًا كرمز لحبها للسفر، وفى أوائل العام 1999، وجدت العائلة المكان المثالى لمنزل أحلامهم.

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بدأ البناء فى عام 2002، وكان جمال يُشرف على كل خطوة من هذه العملية، وذلك رغبة منه فى جعل كل شىء مثاليًا لزوجته، حيث بدأ الزوج فى العمل على بناء متن طائرة طولها 100 قدم بجناح يبلغ طوله 50 قدمًا ممتدًا على جانبى فيلا التل، فيما يمتد جسم الطائرة بالكامل على سطح المنزل بالكامل، ويحتوى على مطبخ وغرفة كمبيوتر داخل قمرة القيادة التى تطل على أبوجا، وكان هدف الزوج من هذه الخطوة الإبقاء على زوجته بجانبه لأطول وقت ممكن بسبب رغبتها الدائمة فى السفر.

جنبًا إلى جنب مع الفيلا الرئيسية، يتميز المنزل بعدد من الهياكل الأخرى على غرار الطائرات، حيث يوجد خلف المنزل الرئيسى، بيت ضيافة أصغر حجمًا على متن الطائرة ومقصورة أمنية من طابقين تم إنشاؤها لتشبه برج مراقبة الطائرات.

ويبدو أن هذا المنزل ليس وحده صاحب الشكل الغريب، بل يوجد عدد كبير من المنازل حول العالم التى صممت بأشكال وتصميات غريبة، وقد شيد كل منها لغرض ومغزى معين، وقد أشار تقرير سابق لصحيفة "ذا صن" البريطانية، خلال العام 2019، إلى أنه تم تصميم أحد المنزل لكى يتعرض لأكبر قدر ممكن من أشعة الشمس، حيث يوفر الطاقة النظيفة لسكانه وعلى الرغم من أن البناء بذلك الشكل صديقا للبيئة، إلا أن العديد من السكان المحليين اشتكوا من مظهره، قائلين إنه لا يتلاءم مع الريف الفرنسى.

فى عام 2014، شيد المنزل المقلوب فى أفولديرن بألمانيا، واستغرق بناءه 6 أسابيع، وبلغت تكلفته 200 ألف يورو، وبنى بجانب إحدى البحيرات، ويحتوى على غرف نوم ومطبخ وحمام، ولكن لو نظرت ستجد دراجة وزهرية وورد كأنه جرى قلبه بالفعل، كما يوجد أيضًا منزل على شكل تمساح، والذى يعد من أغرب المنازل حول العالم، وقد شيده فنان بسيط توفى قبل اكتماله بشهرين، فى وسط أبيدجان بساحل العاج، وهو منزل أجوف من الداخل، حيث لم يقسم إلى غرف، والذى أصبح حاليًا مكان اجتماعات شهير لكثير من الناس فى الحى.