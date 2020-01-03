عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هيلاري كلينتون رئيسة لجامعة في أيرلندا الشمالية

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

عينت جامعة رائدة في أيرلندا الشمالية، الخميس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، رئيسة جديدة لها، وأشادت بها بوصفها "زعيمة معترفا بها دولياً ونموذجاً ملهماً".



وذكرت جامعة "كوينز يونيفرستي بلفاست" (جامعة الملكة في بلفاست)، أن كلينتون، التي حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة في عام 2018، ستصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الجامعة.

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وقالت ستيفن برينتر رئيسة مجلس الشيوخ في الجامعة، في بيان لها، بشأن تعيين كلينتون لمدة 5 أعوام: "لقد قدمت الوزيرة كلينتون إسهاماً كبيراً أيرلندا الشمالية، وإنها بصفتها زعيمة معترف بها دولياً، ستكون مدافعة رائعة عن الجامعة، ونموذجاً ملهماً لمجتمعها".

وأوضحت الجامعة أن كلينتون "لديها منذ فترة طويلة التزام بالسلام والاستقرار والنهوض الاقتصادي في أيرلندا الشمالية.

وأضافت أن كلينتون "ركزت كوزيرة للخارجية، على التنمية الاقتصادية لدعم ظهور أيرلندا الشمالية بصورة قوية وتنافسية، وخلال الفترة التي كانت فيها سيدة أولى (للولايات المتحدة)، قدمت إسهاماً كبيراً في عملية السلام بأيرلندا الشمالية".

كلينتون البالغة من العمر 72 عاماً، هي زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وكانت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016، والتي خسرت فيها أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.