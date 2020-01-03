عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ساعة شاومي الذكية Watch Color.. مواصفات مذهلة

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

كشفت شركة شاومي عن بعض التفاصيل الجديدة لساعتها الذكية Watch Color، وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل الجديد يأتي بتصميم شاشة مستديرة، وسيتم إطلاقها في الأسواق العالمية بدءا من غد الجمعة 3 يناير/كانون الثاني الجاري.



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وأضافت شركة شاومي أن الساعة الذكية Watch Color الجديدة تأتي بشاشة مستديرة قياس 1.39 بوصة وتعمل بدقة 454x454 بيكسل، وتشمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية بسعة 420 مللي أمبير ساعة، مع دعم تقنية البلوتوث 5.0 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وGLONASS.

وأكدت الشركة الصينية أيضا دعم تقنية اتصالات المجال القريب NFC، وبالتالي فإنه يمكن استعمال الساعة الذكية الجديدة في إجراء عمليات الدفع اللاتلامسي، ولكن الأمر يتطلب وجود هاتف ذكي مزود بنظام جوجل أندرويد 4.4 على الأقل.

ونظرا لأن ساعة شاومي Watch Color الجديدة تفتقر إلى تقنية LTE، فإنه من المتوقع أن تأتي بتكلفة أقل من ساعة شاومي Watch التي تم إصدارها سابقا، ولم تفصح الشركة الصينية عن أي تفاصيل بشأن أسعار ساعتها الذكية Watch Color الجديدة أو موعد طرحها في أسواق المنطقة العربية.