دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Dell تكشف عن Latitude 9510 الحاسب المحمول الجديد بدعم 5G وذكاء صناعي #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تعمل حالياً شركة Dell على توسعة علامتها التجارية Latitude لأجهزة الحاسب المحمولة من خلال إضافة سلسلة 9000 الجديدة والتي تبدأ بـ Latitude 9510 الجديد والذي تقوله الشركة أنه الجهاز الأصغر والأخف وزناً وأيضاً الأكثر ذكاء بالعالم.

ويأتي الجهاز مع شاشة 15 أو 14 بوصة مع بطارية 88Whr توفر حتى 30 ساعة (مع طراز 15 بوصة)، كما يأتي بوزن: 3.2 مع هيكل من الألمونيوم المميز، ومع حاسب لفئة الأعمال سوف يأتي بمعالج سداسي النواة من الجيل العاشر من إنتل مع دعم شبكات اتصال 5G

وبالنسبة للذكاء الصناعي تقول الشركة أن برنامج Dell Optimizer سوف يتعلم من عادات المستخدم واستخداماته ويعكس ذلك في تحسين اداء الجهاز والمساعدة من خلال 4 ميزات أساسية، الأولى أنه سوف يحدد مع مرور الوقت الأربع تطبيقات الأكثر أستخداماً على الجهاز مع إمكانية تعين تلك التطبيقات من جانب المستخدم، وعند معرفتهم أو تعيينهم سوف يتم توجية موارد النظام إلى تلك التطبيقات أكثر من غيرها.

كما سيقوم أيضاً برنامج Dell Optimizer أولاً بتعديل إعدادات النظام لإطالة عمر البطارية في حالة أنخفاضها على سبيل المثال سيتعلم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح وتعتيم الشاشة، كما سيتعلم أيضاً مع مرور الوقت متى يقوم بتمكين زيادة الشحن السريع في حالة الضرورة أو التأخير على موعد ما ولكن الجهاز مازال في حالة الشحن.

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الميزة الثالثة هي ميزة تسجيل الدخول السريع والتي قدمتها الشركة مع Latitude 7400 العام الماضي، وهي الميزة التي تعتمد على مستشعرات في حالة أن كنت بالقرب من الجزء العلوي للحافة الأمامية للجهاز، بالمقابل عندما يدرك الجهاز بأنك لست جالساً أمامة سيسجل خروج، بينما النقطة الرابعة هي تحسين الصوتيات حسب حالات الإستخدام سواء في مكالمات الصويتيه والفيديو أو عند مشاهدة أفلام أو اللعب.

الجهاز متوقع آن يأتي في شهر مارس المقبل ولم تكشف الشركة عن السعر بعد.

المصدر

هذا الموضوع Dell تكشف عن Latitude 9510 الحاسب المحمول الجديد بدعم 5G وذكاء صناعي #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.