شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المغربية تحبط محاولة هجرة غير شرعية وتضبط 13 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الشرطة المغربية بمدينة طانطان، الخميس، من إحباط محاولة لتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية وضبط 13 شخصا منهم 10 من دول إفريقيا جنوب الصحراء و3 مغاربة .

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى المغربى - فى بيان - أن إجراءات التفتيش التى تمت فى إطار هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التى تستعمل فى عمليات التهجير السرى عبر الطرق البحرية، وهى عبارة عن زورقين مطاطيين ومحركين، وسترات للنجاة.

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وأضافت أنه تم إخضاع الموقوفين للتحقيق القضائى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تواصل أجهزة البحث والتحريات لضبط منظمى عملية الهجرة غير الشرعية المتورطين.