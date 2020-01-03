اليمن.. وزير يتهم رئيس الحكومة بـ"الانقلاب" على هادي

اليمن/ الخليج 365
اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الخميس، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتنفيذ "انقلاب" على الرئيس عبدربه منصور هادي، في عدن، بتخطيط إماراتي.
وقال الجبواني في تغريدة عبر "تويتر"، إن "عبدالملك عاد في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى عدن، وباق حتى اليوم، مع رفض المليشيا (المجلس الانتقالي الجنوبي) تنفيذ اتفاق الرياض".
واعتبر أن هذا "انقلاب جديد من قبل رئيس الحكومة وداعميه ضد الرئيس هادي، بتأسيس غطاء لسلطة الانقلاب المليشياوي، وتنفيذ ما خططت له الإمارات نصا وروحا".
وتابع: "معين ينفذ انقلابا على الرئيس هادي في عدن، هذا ما يجري بالضبط".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأطراف المذكورة في التغريدة، حول الاتهامات التي ساقها الجبواني.
واتفاق الرياض وقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، ويتضمن تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة عبد الملك، وعدد من الوزراء إلى عدن (جنوب) لتفعيل مؤسسات الدولة.
وقاتل المجلس الانتقالي، القوات الحكومية في محافظات جنوبية، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق الرياض، الذي ينص أحد بنوده على تقاسم الحقائب الوزارية بين محافظات الشمال والجنوب، لكن تطبيقه يواجه عراقيل واتهامات متبادلة بين الطرفين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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