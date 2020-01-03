سماع دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت وسال إعلام عراقية، بسماع دوي 3 انفجارات قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة، اليوم الجمعة. وذكرت بأن هناك تحليق مكثف للطيران المروحي عقب سماع دوي الانفجارات قرب المطار. وأكدت استهداف مطار بغداد بثلاث قذائف صاروخية.

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