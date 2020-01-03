الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يحرم “عبدالرزاق حمدالله” من صدارة هدافي العالم

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صحيفة الخليج الالكترونية
توّج الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء “iffhs”، اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بصدارة هدافي العالم لعام 2019 في التقرير الذي أصدره الموقع .
وبحسب تصنيف الاتحاد الذي يضع معايير معينة للهدف الدولي وأخرى للهدف الوطني فإن اللاعب عبدالرزاق حمدالله جاء في المركز الثالث في قائمة الهدافين.
وجاء في الصدارة البولندي ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني وحصل على نقاط 70 نقطة، في حين جاء ثانياً الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 63 نقطة وحل عبدالرزاق حمدالله في المركز الثالث بـ 61 نقطة .
وعلى الرغم من تفوق النصراوي عبدالرزاق حمد الله في عدد الأهداف في الدوريات المحلية إلا أن احتساب نقاط أكبر للهدف الدولي تسبب في تراجع مركزه للمركز الثالث .
يذكر أن المحترف النصراوي كان قد حصد مؤخراً جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2019 في حفل جلوب سوكر والذي أقيم في دبي مؤخراً .
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