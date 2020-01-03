الوحدة يقصي الرائد من كأس الملك

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه الرائد بركلات الترجيح 4/3 في المواجهة التي جمعتهما على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، وقد احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي، بدأ الشوط الأول بسيطرة لأصحاب الأرض فرضها التفوق العناصري لفرسان مكة، حتى الدقيقة 32 سجل ريناتو شافيز الهدف الأول للوحدة من ضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية من كرة ثابتة، ولكن حكم المواجهة قام بالعودة لتقنية الفيديو مما استوجب إعادة النتيجة لما كانت عليه بكفتين متعادلتين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني وأظهر الرائد وجهاً آخر عما ظهر عليه خلال مجريات الشوط الأول، وذلك بفضل تحركات نجمه رائد الغامدي الذي أحدث صداعاً مزعجاً لدفاعات الوحدة، ومع قرب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة زادت الإصابات العضلية للفريقين لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي وتتحول المواجهة لأشواط إضافية.

بدأت الأشواط الإضافية وزج كلا المدربين بورقتيهما الرابحتين إذ شارك السوري المخضرم جهاد الحسين لتنشيط وسط الرائد فيما أشرك كارينيو إنسالمو في فريق الوحدة، وكانت فرصة سلطان الفرحان أخطر ما قد يذكر في الشوطين الإضافيين وذلك عند الدقيقة 116 بعد أن سددها من قوس منطقة الجزاء، عادت من العارضة لحارس الوحدة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، حيث ابتسم الحظ لأصحاب الأرض في ركلات الترجيح بتسجيله أربع ركلات مقابل ثلاث وبالتالي أعلن الوحدة نفسه أحد أضلاع دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.