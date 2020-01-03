بالفيديو .. رجل أمن بالحد الجنوبي ينقذ خمسينيًّا حاول الانتحار

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن أحد رجال الأمن بالحد الجنوبي من إنقاذ خمسيني حاول إيذاء نفسه، على طريق الساحل الدولي “جدة – جازان”،بعد أن ألقى بنفسه وسط الطريق.

وقال رجل الأمن مخلد بن أحمد الحربي , بأنه أثناء مروره بطريق الساحل الدولي “جدة – جازان” بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة، عصر اليوم، تفاجأ بشخص مستلقٍ على الإسفلت في العقد الخامس من عمره، محاولاً الانتحار ومعرضاً نفسه للخطر والإيذاء.

وأضاف الحربي بأنه قام على الفور بإيقاف المركبة والترجّل منها على الفور، لإنقاذه، وقد تمّت السيطرة عليه بمساعدة عدد من سالكي الطريق بعد أن قاوم وصعد فوق إحدى المركبات التي كانت تسير في الطريق ذاته، دون أن يُصاب بأي أذى ولله الحمد , وتم التحفظ عليه لحين وصول رجال قوات أمن الطرق، الذين تولوا استلامه، فيما باشر الهلال الأحمر السعودي الحادثة وتولى نقله إلى المستشفى.