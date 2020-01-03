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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد.. إبداع القسم الزراعي في مدينة سيئون
الخميس 2 يناير 2020
الخليج 365 - سيئون
تداول ناشطون محليون بمدينة سيئون بوادي حضرموت صورة يظهر فيها إبداع قام بها قسم التشجير في ادارة بلدية المدينة.
ويظهر في الصورة اشجار قام عمال قسم التشجير على إظهارها كسيارة نقل.
وقال "نشطاء" ان هذا الابداع الاول من نوعه في محافظات الجنوبية بهذه الطريق التي يرسم الاشجار على شكل سيارة.
الجدير بالذكر ان تلك المشهد اصبح مزارا يلتقط فيها الزائرون لهذه المدينة صورة تذكارية امام هذه الاشجار.
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