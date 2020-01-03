عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هلال الإمارات يقيم العرس الجماعي الـ21 بالمحافظات المحررة

الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، العرس الجماعي الـ 21 باليمن، وذلك ضمن الأعراس الجماعية التي تقام تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.



واستفاد من هذا العرس 200 شاب وفتاة في مديرية المخا بالساحل الغربي.

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وتأتي مبادرة الزواج الجماعي، ضمن استمرار جهود الإمارات لتحسين جودة الحياة ودعم الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين.

بدوره أكد محمد سالم الجنيبي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الساحل الغربي حظى بنصيب وافر من الأعراس الجماعية التي يجري تنظيمها في اليمن.

بدروهم عبر العرسان عن سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة، ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة.