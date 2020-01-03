محمد بن راشد يحضر أفراح الهاجري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد حسن سعيد الهلي الهاجري بمناسبة زفاف نجليه معيوف إلى كريمة سالم عبد الله بن غريس الكتبي وحسن إلى كريمة سعيد عبد الله بالرفيعة الفلاسي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قلعة الرمال على الطريق بين دبي والعين عصر أمس، عدد من أعيان البلاد ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب العرسان.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي الهاجري والكتبي وقبيلة الفلاسي أفراحهم وهنأ سموه العرسان متمنياً لهم حياة سعيدة مكللة بالفرح والسرور والرفاء والبنين.

(وام)