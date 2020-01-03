زراعة الأرز الكوري في صحراء الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية أن دولة الإمارات أعلنت بدء زارعة نوع من الأرز الكوري وسط الصحراء، في منطقة الذيد بإمارة الشارقة، حيث من المتوقع أن يكون أول حصاد للمحصول في أبريل المقبل، بعد التغلب على عقبة زراعته في تربة رملية قلوية. وتمت زراعة الأرز على مساحة تبلغ 2275 متراً مربعاً داخل مركز الإصلاح الزراعي التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التجربة النادرة المسماة بمشروع زراعة الأرز في الصحراء، بطلب من الحكومة الإماراتية عام 2018، سيتجسد في أول حصاد للأرز في الصحراء.

وأكدت المصادر أن نجاح المشروع سيساعد على الحد من ظاهرة التصحر التي تعتبر مشكلة عالمية، وسيمثل حلاً يمكن تعميمه لمواجهة أزمة الغذاء في العالم.

وقال مسؤول إن «الشهرين المقبلين سيكونان فترة حاسمة لتحديد نجاح التجربة الإماراتية، وإذا تم تجاوز هذه الفترة فسيتم حصاده في شهر أبريل القادم».