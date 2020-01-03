الجيش الليبي يعلن الجاهزية لمواجهة الغزو «العثماني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وقوات غزو سيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد. إلى ذلك، أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب في تصريح ل«العربية.نت»، أن الجيش الليبي يتواجد على الميدان ولن يسمح بوجود أي قوات تركية معادية على أراضٍ ليبية، مضيفاً أنه جاهز لقتالهم. كما أشار إلى وجود إجراءات عسكرية احترازية استعداداً لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال مصادقة البرلمان وتنفيذ أنقرة لقرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق.

جاء ذلك فيما أعلنت السلطات الليبية النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح، بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية وميليشياتها. وأوضح مصدر من مكتب القيادة العامة للجيش الليبي أن حالة النفير معلنة منذ مدة استعداداً لأي تطور عسكري ينال من أمن ليبيا القومي. وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الليبي قد طالبت القيادة العامة بتفعيل القانون 22 لسنة 1999 بشأن مشاركة المدنيين والشرطة والجهات الأمنية للقوات المسلحة في الحراسة والحماية والتأمين والدفاع. وقال جمال شلوف مدير مركز سلفيوم للدراسات والأبحاث، إن التهديد الخارجي قد تحقق بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا.

Advertisements

من جانبه، قال الخبير العسكري العقيد علي سالم بن منصور، إنه في حالة نزول أي جندي أجنبي على الأراضي الليبية سيتحول الشعب الليبي كله إلى جيش لمواجهة العدوان التركي الغاشم.

وميدانياً، قال محجوب، إن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً، في محاور الهضبة وأبو سليم والمشروع وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس بإسناد جوي بالطيران العمودي ودخلت الأحياء السكنية، مشيراً إلى بدء انهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بعد فقدانها أغلب عناصرها. وأكد المسؤول، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح بعد سقوط أكثر من 20 قتيلاً في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس.

وفي تطور لاحق، أعلن الجيش الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس. ونقلت المصادر عن اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي قوله، إنه تم إسقاط طائرة تركية في طرابلس. وكان الجيش أكد في وقت سابق السيطرة على طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الإرهابية في منطقة سيدي السايح، جنوبي طرابلس. وقال الرائد خيري قريز، إنه تم السيطرة على طائرة استطلاع مسيرة كانت تحوم بالقرب من منطقة سيدي السايح جنوبي طرابلس. (وكالات)