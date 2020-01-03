وانج شياوبو.. فيلسوف صعلوك يتجول في دروب النفس

«وانج شياوبو»، ليس مجرد كاتب صيني، إنه - كما يراه القراء الصينيون - الرجل الذي اقتحم، بعشوائية، الدروب السرية للنفس البشرية، ففضحها بلطف، ثم عالجها بعنف، الرجل الذي عاش عمره يكتب للإنسان عن الإنسان، ترى صورته فتحسبه صعلوكاً يتسكع في أزقة بكين، ثم تطالع ما يكتبه فتنمحي تلك الصورة، ويحل بدلاً منها شكل متخيل لشيطان بأجنحة ملائكية. إنه صعلوك يقطر حكمة، وهائم يحوّل الغريزة إلى بلاغة، يكتب عن الحب فتفكر في مغزى الحياة وتناقضاتها، هذا الشاب توقف قلبه فجأة وهو في منتصف العقد الرابع من عمره، لكنه كان أكثر الكتاب تأثيراً في جيل السبعينات في الصين، وينافس على لافتات الأكثر مبيعاً اليوم، وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين عاماً على رحيله، لا يخلو عام من دون طبعة جديدة لأعماله.

كان الكاتب الكبير توقف قلبه فجأة، ليفارق الحياة في 11 إبريل/ نيسان، عام 1997 وهو في أوج نضجه الأدبي، ويوم وفاته كتبت زوجته، وهي أول صينية تحصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من أمريكا، تنعاه قائلة: «أنعى للعالم الفارس الرومانسي، الشاعر المغرد، المفكر الحر شياوبو»، لكن كيف يراه القراء الصينيون؟ لقد طرح سؤال حول: ماذا يمثل لك وانج شياوبو؟ وكانت الإجابة لدى كثيرين: «وانج شياوبو يعني لي امتزاج الواقعية بالفانتازيا، والحب بالثورة، والفكاهة بالنقد اللاذع، والتاريخ بالحاضر»، وكانت الإجابة الثانية الأكثر إعجاباً من القراء هي: «وانج شياوبو يشبهني، ولا أشبهه، فهو صعلوك مثلي، لكني لست فيلسوفاً مثله».

ولد وانج شياوبو في بكين عام 1952 وهو العام نفسه الذي اتهم فيه والده الذي عمل في فيلق الجيش الصيني، بتهمة «معاداة الاشتراكية»، فتكدرت الأحوال، ثم تغيرت الظروف للأفضل، بعد خمس سنوات، حينما قابل والده «ماو تسي تونج»، وانتظم الطفل في دراسته الابتدائية، لكن ما هو إلا عام حتى قامت حركة «القفزة العظيمة للأمام»، والتي لا تخلو كتاباته من الإشارة إليها، وصولاً إلى عام 1968 وهو في الصف الأول بالمرحلة الثانوية، حيث اندلعت الثورة الثقافية، وكلف بالعمل في فيلق الجيش الصيني في إحدى المقاطعات الحدودية، وهي مسرح أحداث معظم أعماله الأدبية، ومنها رواية «العصر الذهبي»، وكانت موجودة أيضاً في مجموعته القصصية الأولى «صداقة وطيدة»، التي نشرت عام 1980.

Advertisements

عمل وانج شياوبو مدرساً لمحو الأمية بالخدمة المدنية، وبعد انقطاع عن التعليم دام 12 سنة التحق بالجامعة عام 1978 وقُبل في جامعة الشعب الصينية وهو في سن السادسة والعشرين، وقد درس الإدارة حتى عام 1984 ثم انتقل إلى أمريكا مع زوجته، وعاد إلى الصين ليعمل مدرساً في جامعة الشعب، ومن بعدها جامعة بكين، ثم استقال من العمل الأكاديمي في عيد ميلاده الأربعين، وتفرغ للكتابة، لكن الموت لم يمهله.

وكان وانج شياوبو يكتب لنفسه عن نفسه، كما قال في أحد مقالاته، والخلفيات الزمنية والمكانية أيضاً تتشابه كثيراً، فهي تدور في الحقبة من تأسيس دولة الصين الحديثة في أوائل الخمسينات، حتى نهاية الثورة الثقافية، وتغيير الأوضاع وصولاً إلى منتصف الثمانينات، أما الأماكن فلا تخلو من تفاصيل دقيقة لشوارع بكين التي قضى عمره فيها، ومدن أمريكا التي مكث فيها سنوات للدراسة، والتاريخ أيضاً له دور رئيسي في أعماله السردية ومقالاته، فهو يقدم لنظرية ثابتة لديه، أن التاريخ هو الحاضر، وأن الأحداث تتكرر، كما هي مع اختلاف شخوصها، وهو في عرضه للتاريخ والواقع والمقارنة بينهما يحافظ على تناسق مشاعر وأرواح شخصياته، ويبتعد عن التصادم من خلالها بين واقع وتاريخ السرد.

يقول أحمد السعيد في تقديمه لرواية «العصر الذهبي»، التي ترجمها إلى العربية علي ثابت: «لا يمكن أن نضم وانج شياوبو كأديب إلى أي تيار أدبي في العصر الحديث، فهو بعض من كل، وجزء متفرد، يأخذ من التيارات كلها من دون أن ينتمي إليها، يحدثك عن التاريخ فتشعر بأنه يمثل تيار البحث عن الجذور، ينتقل لمرحلة ما بعد الثورة الثقافية، وما فعلته في الصين، فتحسبه عضواً في حركة الأدب الثوري الصينية الحديثة، التي تكتب أدب الجراح، يجعل شخصياته تنطق باقتباسات من ماركيز، وشكسبير، وكافكا، فتميل إلى أنه من تيار الحداثة، وفي الحقيقة هو ذلك كله، ويزيد عليه أنه صعلوك متفلسف مفكر جاد، كأنه ينسج واقعاً موازياً، ليجعل المتلقي يفكر في واقعه الحقيقي».