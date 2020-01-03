واشنطن لـ «حزب الله العراقي»: ستندمون على أي عمل استفزازي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، أمس الخميس، أنه يتوقع أن تقوم ميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية، وقال: «سنجعلهم يندمون» عليها، وذلك بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، في وقت حذرت واشنطن مواطنيها من السفر للعراق، معتبرة أن «المواطنين الأمريكيين في العراق عرضة بصورة كبيرة لأعمال عنف وخطف»، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضرورة التزام الحكومة العراقية بحماية السفارة الأمريكية في بغداد. وقال وزير الدفاع الأمريكي للصحافة «إننا نشهد استفزازات منذ أشهر.. وعليه، هل أعتقد أنهم يمكن أن يقدموا على فعل شيء؟ نعم. ومن الأرجح أنهم سيندمون على ذلك». وأضاف: «إننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لصد أية تصرفات سيئة أخرى من هذه الجماعات التي ترعاها وتوجهها جميعاً إيران وتزودها بالموارد».

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نشرة حمراء نشرتها على موقعها الإلكتروني الليلة قبل الماضية إن «ميليشيات طائفية مناهضة للولايات المتحدة قد تهدد المواطنين الأمريكيين والمصالح الغربية في أنحاء العراق». وجدد بومبيو، أمس، تذكيره لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بضرورة التزام الحكومة العراقية بحماية البعثة الدبلوماسية الأمريكية. وقال إن العراق سيواصل تحمل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين في البلاد. وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «تحدثت الأربعاء مع عبدالمهدي، الذي وافق على أن العراق سيواصل الالتزام بمسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين وإبعاد المهاجمين المدعومين من إيران عن السفارة الأمريكية في بغداد». وأضاف: «سنواصل التعاون لمساءلة إيران ووكلائها».

في غضون ذلك، ذكر مصدر أمني عراقي، أن الطيران الأمريكي واصل تحليقه فوق السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وعدد من مناطق بغداد. وأوضح المصدر، أن «الطيران الأمريكي مستمر بالتحليق فوق السفارة الأمريكية وجسر الجادرية في منطقة الجادرية وجسر الطابقين في منطقة الكرادة». وأضاف أن «تحليق الطيران الأمريكي مستمر فوق تلك المناطق منذ حادثة اقتحام السفارة»، مشيراً إلى أن «هدف التحليق هو تأمين مبنى السفارة الأمريكية».