هموم تطوّر الذكاء الاصطناعي

استمع

هل نحتاج إلى حالة تأهب قصوى إزاء تطوّر الذكاء الاصطناعي؟ ماذا يعني أن التعليم العميق صار يحرق مراحل قضى تطوّر الإنسان فيها آلاف السنين؟ معنى ذلك أن خمسين سنة مقبلة من التحوّل في سلوك الآلة، قد يتجاوز كل الخيال العلميّ المتصوّر لمسيرتها التطوّرية. مثلاً: يعكف العلماء الآن على تعليم الروبوتات آداب السلوك، التأهيل لعمل الفريق. هل قال ابن خلدون إن «الإنسان الآليّ كائن اجتماعي»؟

Advertisements

في مطار أمستردام الهولندي، دخل الخدمة روبوت لتسهيل سير شؤون المسافرين، لكنه عند ازدحام الناس حوله يضطرب وتختلط عليه الأمور. المسؤولون هناك لا يطردون الإنسان الآلي الذي يخطئ، يعيدون تأهيله، بالتدريب وتطوير البرمجة، فيتعلّم ما لم يعلم. لقائل أن يقول: ما الانعكاسات الخطرة على مستقبل العرب، إذا هم لم يكترثوا لهذه القضية، وآثروا شراء جديد الأسواق؟ مبدئياً المسائل غير محمودة العواقب، فنحن نرى منذ أكثر من عقد أن المكوّنات الصلبة في الحواسيب والبرمجيّات بخاصّة التي ليست من إنتاجك وتقانتك، يستخدمها أصحابها ليطّلعوا على خصوصياتك، وأنت قطعاً منقاد لهم، لا خيار لديك. بل إنهم يستطيعون قطعها حين تكون في أشدّ الحاجة إليها. هم قادرون على أن يشلّوا كل حركة في حياتك الاقتصادية والتنموية والبحثية. خير مثال الحرب التجارية والتقانية بين الولايات المتحدة والصين. ببساطة: «ما حكّ جلدك مثل ظفرك».

على العالم العربي ألاّ يتوهّم أن الأمور لن تزداد تعقيداً في المستقبل القريب، أي في أقل من ثلاثة عقود، فحواسيب الكوانتوم على الأبواب، بالتالي فالذكاء الاصطناعي مقبل على قفزات عملاقة قد تغيّر وجه الحياة كليّاً، بمعنى أن يصبح ما وصلت إليه العلوم والتقانة حتى هذه الساعة، مرحلة كلاسيكية تجاوزها الزمن، مثل الفارق بين بداية قطار البخار والمركبات الفضائية. ما من شك في ضرورة العودة إلى الأسطوانة المشروخة: تذكير القلم بصرخة أكبر دماغ فرنسي في الرياضيات، سيدريك فيللاّ ني، الذي طالب بنسف مناهج الرياضيات والعلوم في فرنسا لأنها لا تواكب التطورات، فهل علينا أن نبحث عن كلمة أقوى من فعل نسف؟

لزوم ما يلزم: النتيجة المأزقية: ورطة الورطات أن تصير روبوتات الكوانتوم تحاسبنا، سترفض التي واللتيا من أعمالنا. حساب قبل يوم الحساب.

[email protected]