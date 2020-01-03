إثارة كبيرة في سباق «ليوا UTV» في «تل مرعب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات بطولة ليوا UTV للفئتين (توربو وبدون تروبو)، والتي اختتمت مساء أمس الأول ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020 في تل مرعب، مشاركة 18 دراجة منها عشر دراجات توربو، وثماني دراجات بدون توربو من الإمارات، والسعودية، والكويت، والهند.

وكانت البداية بفئة بدون تروبو وحصل المتسابق محمد سعيد الكندي على المركز الأول، فيما احتل المركز الثاني محمد جولزار، وحقق سلطان محمد الظاهري المركز الثالث، وحل مطر جمعة الهاملي رابعاً، وجاء خلف عبدالله المزروعي في المركز الخامس.

وفي فئة التوربو فاز محمد سعيد الكندي المركز الأول، واحتل محمد جولزار إبراهيم المركز الثاني، وجاء سلطان خليفة السبوسي في المركز الثالث، وحل سلطان محمد الظاهري في المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس ماجد سلطان السويدي.

وتوج محمد راشد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، الفائزين في المنافسة على مسرح مهرجان ليوا الدولي، وسط حضور جماهيري وفرحة غامرة من الفائزين الذين أعربوا عن سعادتهم بالتتويج والجوائز المالية القيمة.

هذا ويترقب جمهور المهرجان وعشاق ومحبو رياضات تحدي رمال الصحراء، انطلاق الجولة الأولى من بطولة الاستعراض الرملي في تل مرعب، في الساعة الرابعة مساء اليوم، وأكد رئيس لجنة الرياضة في المهرجان سعيد المرزوقي، أن اللجنة المنظمة كالعادة وفرت كل عناصر الأمن والسلامة لإقامة بطولة الاستعراض الرملي في الأجواء الملائمة والمناسبة لإقامة هذه السباقات بتجهيز المضمار بالقياسات المطلوبة التي تمكن المتسابقين من الأداء.

وقال: الاستعراض الرملي بالسيارات يحمل الكثير من التحدي والإثارة والاستمتاع لمن يتابعه، ولكن في الوقت ذاته فإنه رياضة قوية وتحتاج إلى تكتيك وتحكم عال في وضع القيادة، ونحن في اللجنة المنظمة وضعنا شروطاً ومعايير خاصة للسيارة التي يشارك من خلالها المتسابق في الاستعراض الرملي.

كما يشهد المهرجان اليوم انطلاق منافسات سباق الهجن في الساعة الثانية ظهراً بميدان ليوا لسباق الهجن، وذلك بثمانية أشواط، بواقع أربعة أشوط لكل من سن اللقايا والحقايق، حيث ستكون البداية بشوطين مفتوحين لسن اللقايا لمسافة 5 كيلو مترات، يعقبهما شوطا إنتاج لسن اللقايا لنفس المسافة، بعدها تنطلق منافسة سن الحقايق بشوطين مفتوحين وتختتم المنافسات بشوطين للإنتاج لسن الحقايق لمسافة 3 كيلو مترات.

وأكد عبد الله علي الرميثي، رئيس لجنة سباق الهجن في المهرجان أن اللجنة المنظمة أكملت كافة الترتيبات لمسابقة هذا العام من المهرجان بتجهيز مضمار السباق، ويتوقع أن تكون المشاركة كبيرة والمنافسة شديدة ومثيرة وحماسية، وقال: بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الرياضات التراثية تحرص اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي على تنظيم سباق الهجن كسباق أساسي ضمن فعاليات المهرجان الذي أصبح جاذباً للجماهير من مختلف الجنسيات، وهي فرصة طيبة للاستمتاع بصحراء ليوا الساحرة ورمالها الذهبية، وندعو رواد المهرجان للحضور لمشاهدة سباق الهجن اليوم.

تنطلق اليوم عند الساعة الرابعة مساء أكبر مسيرة وتجمع للدراجات النارية تشهدها منطقة الظفرة ضمن فعاليات المهرجان، وتبدأ المسيرة من أمام فندق ويسترن في مدينة زايد وتستمر في طريقها إلى موقع المهرجان في تل مرعب، وستكون نقطة نهاية المسيرة عند مخيم رحايل في مهرجان ليوا الدولي، وتشارك في المسيرة 100 دراجة نارية مختلفة.