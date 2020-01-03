الاحتلال يبدأ في تطبيق الحبس المنزلي الإداري على شبان بالقدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الخميس، الحبس المنزلي الليلي الإداري على ستة شبان من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واستدعت 3 آخرين للتحقيق. وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على كل من: أنور سامي عبيد لمدة 4 أشهر، ومحمد عليان عليان لمدة 4 أشهر، وفايز محمد محيسن لمدة شهرين، ومحمد موسى مصطفى لثلاثة أشهر، وآدم كايد محمود لشهرين، ومحمود رمضان عبيد لثلاثة أشهر. وفي السياق ذاته، استدعت سلطات الاحتلال ثلاثة شبان من العيسوية للتحقيق معهم في مركز المسكوبية، وهم: نضال فروخ، وصالح أبو عصب، ونديم الصفدي.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، في حين شرعت قوات الاحتلال، بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية عسلة شرقي محافظة قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف مساحات واسعة من أراضي القرية، بهدف توسيع مستوطنة «الفي منشه» المقامة على أراضي المحافظة.

وأخذ الاحتلال، قياسات منزل عائلة الأسيرين كرمل وقسام البرغوثي في قرية كوبر شمال غربي رام الله. وأفادت والدة الأسيرين الأستاذة الجامعية وداد البرغوثي، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزل العائلة في كوبر قبل أن تقتحمه وتشرع بتصويره وأخذ قياساته. وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت أفراد العائلة في غرفة واحدة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وعاثت خراباً في المنزل لأكثر من ساعتين. يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأستاذة الجامعية وداد البرغوثي في السابع عشر من سبتمبر الماضي بعد اعتقال دام 16 يوماً.

Advertisements

وقال شاهد عيان في مدينة الخليل، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فتى قرب مفرق «عتصيون» الاستيطاني جنوب مدينة بيت لحم. وأضاف الشاهد:«سمعنا صوت إطلاق رصاص فشاهدنا فتى وهو يسقط على الأرض ثم قام الجندي بإطلاق رصاصة ثانية باتجاهه». وأبلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة بإصابة مواطن بالقدم، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مفرق «عتصيون». وزعمت القناة الثانية العبرية أنّ الفتى حاول تنفيذ عملية طعن قبل أن يطلق جنود الاحتلال الرصاص صوبه. وأشارت إلى أنه «تم تحييد الفلسطيني ومنعه من تنفيذ الطعن، فيما لم تقع إصابات في صفوف الإسرائيليين».

في الأثناء، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن «إسرائيل» أحرزت تقدماً نحو اتفاق تهدئة مع «حماس» في غزة، وذلك خلال اجتماع «الكابنيت» الذي استمر ساعتين يوم أمس الأول الأربعاء. ووفقاً لمسؤول «أمني إسرائيلي»، فإن «معظم بنود الاتفاقية ستفيد الفلسطينيين، وتتفق مع المصالح الأمنية الإسرائيلية». ووصف وزراء الحكومة ومسؤولو ما يسمى الأمن في «إسرائيل» الاتفاقية بأنها «هادئة». وشبه مستشار الأمن القومي «الإسرائيلي» مئير بن شابات، نتائج المفاوضات مع «حماس» ب«التفاهمات» وليس بالتسوية.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، أن «الكابنيت» لم يحسم موقفه بعد من «التفاهمات» مع حركة «حماس»، بسبب وجود تباين في مواقف الوزراء أعضاء المجلس حول التقدم في المباحثات غير المباشرة مع الحركة، وهو ما أرجأ النقاش إلى جلسة لاحقة، من المقرر أن تعقد بعد غد الأحد.

(وكالات)