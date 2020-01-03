مهرجان دبي للتسوق يزين «سيتي ووك» بالتشويق والمتعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

يزين مهرجان دبي للتسوق منطقة «سيتي ووك» التي تعد من أهم شوارع مدينة الأرقام القياسية، خاصة أنها تتخذ موقعاً استراتيجياً عند تقاطع شارعي الوصل والصفا، ونجحت في أن تقدم مفهوماً جديداً ومبتكراً للتسوق في الهواء الطلق.

مجموعة من الفعاليات المتفردة والجديدة أضفت بهاء وجمالاً على منطقة «سيتي ووك» التي ينغمس زائروها في كثير من حالات الاستمتاع، خاصة في الفعاليات التي خُصصت للأطفال من مختلف الأعمار، بدءاً بسباق السيارات الذي نجح في أن يخاطب عقول الصغار، ومحطة «الجليتور» التي راحت تزهو بألوانها التي ارتسمت على وجوهم، مروراً بالنفق المضيء الذي يصحبك في رحلة بعيدة إلى المستقبل، لترى نفسك سافرت إليه بخطى متقدمة.

ولم يترك مهرجان دبي للتسوق أطفال منطقة «سيتي ووك» من دون أن تخطف أبصارهم «النينجا» في عرض تشويقي مثير.

ومن «النينجا» إلى العمل الافتراضي «آرت وول»، ينجح مهرجان دبي للتسوق في أن يكشف مواهب الزوار ويدعمها من خلال رسومهم التي يحولها بتقنياته العالية إلى حقيقة أمامهم.

وفي رحلة لا تخلو من البهجة والدهشة في آن واحد، تصحبنا الفعاليات إلى متاهات المرايا التي تحاول جاهداً أن تصل إلى آخرها دون أي ملل.

نهاية المسار مع لعبة إنقاذ المدينة، والرسوم الحية التي يتفاعل معها كل الحاضرين من مختلف الأعمار.

مهرجان دبي للتسوق ساهم في نجاح «سيتي ووك» التي وصلت مساحتها إلى 13 ألف متر مربع، في أن تضم بين جنباتها مفاهيم مبتكرة ومتنوعة ومبدعة في تقديم كل ما هو رائد ومتفرد في المجالات الترفيهية والتسويقية التي تخطف الأبصار والقلوب.