المعارضة: إرسال القوات تهديد للأمن التركي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن حزب «إيي» التركي المعارض، أنه صوت بالرفض على إرسال قوات تركية إلى ليبيا معتبرا القرار الذي وافق عليه البرلمان امس الخميس تهديدا للامن القومي، وصوّتت أحزاب المعارضة التركية ضدّ المذكرة الرئاسية المزعزعة للاستقرار الاقليمي.

وفي بنغازي، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني، أن القوات التركية موجودة على الأراضي الليبية بالفعل، واضاف، نحن لا يهمنا ما يقرره البرلمان التركي لأنه عملياً القوات التركية والطائرات المسيرة والمدرعات وكافة الأسلحة موجودة في ساحة المعركة.

وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية المصرية موافقة البرلمان التركي على القرار. وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية ان القرار انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، محذرا من أن «أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة». وأفاد بيان للجامعة العربية بأن قرار البرلمان التركي يفاقم الصراع في ليبيا. كما رفض البرلمان العربي القرار مشددا على انه يعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للخطر.