شكرا لقرائتكم خبر عن شبــاب الأهلــي بطــل الشتــاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن شباب الأهلي لقب بطل الشتاء المعنوي (دور الذهاب) بعدما حسم القمة مع مضيفه العين لمصلحته 2-1 أمس في ختام الجولة 12 من دوري الخليج العربي.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشارقة الوصيف، ليضمن رسمياً لقب بطل الذهاب قبل جولة من ختامه.
وفاز الوصل على بني ياس 5-1 محققاً فوزه الأكبر هذا الموسم، وعاد الظفرة من حتا بفوز ثمين 2-1، في حين تعادل الفجيرة مع عجمان 1-1.
كانت هذه تفاصيل خبر شبــاب الأهلــي بطــل الشتــاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.