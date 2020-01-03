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شبــاب الأهلــي بطــل الشتــاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن شباب الأهلي لقب بطل الشتاء المعنوي (دور الذهاب) بعدما حسم القمة مع مضيفه العين لمصلحته 2-1 أمس في ختام الجولة 12 من دوري الخليج العربي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشارقة الوصيف، ليضمن رسمياً لقب بطل الذهاب قبل جولة من ختامه.

وفاز الوصل على بني ياس 5-1 محققاً فوزه الأكبر هذا الموسم، وعاد الظفرة من حتا بفوز ثمين 2-1، في حين تعادل الفجيرة مع عجمان 1-1.

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