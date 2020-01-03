وسائل الإعلام الباكستانية: الإمارات من أكبر الشركاء الرئيسيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اهتمت وسائل الإعلام الباكستانية المقروءة والمرئية والمسموعة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إسلام أباد وأفردت لها مساحات كبيرة من تغطيتها.

وأشادت صحف «دون» و«إكسبرس تريبيون» و«ذا نيوز» بعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية باكستان في المجالات كافة، مؤكدة أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى إسلام أباد تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات بين البلدين.

ولفتت إلى أن المباحثات المشتركة التي جرت بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية خلال هذه الزيارة عكست حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة.

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ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن وزارة الخارجية الباكستانية قولها إن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين تعكس الأهمية التي يوليها البلدان لعلاقاتهما الأخوية وأن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستعمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.. وأضافت أن دولة الإمارات من أكبر الشركاء الرئيسيين في تطوير قطاعات التعليم والصحة والطاقة في باكستان.

وبثت وسائل الإعلام تفاصيل مراسم استقبال عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.. وقالت إن سموه أول شخصية تزور باكستان مع بداية العام الجديد.

وأشارت الصحف والقنوات التلفزيونية إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باكستان تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، منوهة بأن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لباكستان في الشرق الأوسط. (وام)