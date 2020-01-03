برشلونة وريال مدريد يستهلان 2020 «بديربيين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهل برشلونة وغريمه ريال مدريد العام الجديد «بديربيين» خارج القواعد قبل رحلتهما إلى السعودية لخوض الكأس السوبر، وذلك حين يحل الأول غداً السبت ضيفاً على جاره وابن مدينته إسبانيول، والثاني على جاره خيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأنهى برشلونة عام 2019 في الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه ريال بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس 4-1.

وخسر إسبانيول في 12 مباراة من أصل 18 هذا الموسم، ويحتل قاع ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط.وعلى ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز»، سيكون ريال مدريد أمام اختبار أصعب بكثير من برشلونة، لأنه مضيفه خيتافي لا يقاتل من أجل البقاء في دوري الأضواء، بل يصارع من أجل نيل مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كونه يحتل حالياً المركز السادس.