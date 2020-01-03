شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وريال مدريد يستهلان 2020 «بديربيين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهل برشلونة وغريمه ريال مدريد العام الجديد «بديربيين» خارج القواعد قبل رحلتهما إلى السعودية لخوض الكأس السوبر، وذلك حين يحل الأول غداً السبت ضيفاً على جاره وابن مدينته إسبانيول، والثاني على جاره خيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأنهى برشلونة عام 2019 في الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه ريال بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس 4-1.
وخسر إسبانيول في 12 مباراة من أصل 18 هذا الموسم، ويحتل قاع ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط.وعلى ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز»، سيكون ريال مدريد أمام اختبار أصعب بكثير من برشلونة، لأنه مضيفه خيتافي لا يقاتل من أجل البقاء في دوري الأضواء، بل يصارع من أجل نيل مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كونه يحتل حالياً المركز السادس.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة وريال مدريد يستهلان 2020 «بديربيين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.